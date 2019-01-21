В Липецке нашли и уничтожили санкционный нидерландский сыр

СЕГОДНЯ 14:38 2019-01-21T14:38:46+03:00

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В конеце прошлой недели сотрудники липецкого Россельхознадзора вместе с сотрудниками таможни и транспортной прокуратуры вышли на рейд на Центральный рынок Липецка. В ходе осмотра товаров в районе площади Победы проверяющие наткнулись на индивидуального предпринимателя, который торговал импортными сырами.

У торговца на прилавке был сыр Formaggio Capra d Olanda Forma, привезенный из Нидерландов. Как пояснили в ведомстве, в отношении этой страны действует запрет на ввоз сельскохозяйственной продукции в РФ. В итоге сыры общим весом 2 килограмма 187 грамм у продавца изъяли, вывезли на полигон мусорных отходов и раздавили.

Кстати, аналогичный ред проходил в то же время в соседнем Воронеже. Там нашли сыры из Франции, Германи и Голландии общим весом почти 3.5 кг. Их тоже забрали и уничтожили.