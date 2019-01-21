2019-01-21T14:38:46+03:00
Общество

В Липецке нашли и уничтожили санкционный нидерландский сыр

Продукцию изъяли на Центральном рынке
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
На Центральном ранке изъяли санкционный сырНа Центральном ранке изъяли санкционный сыр
Изменить размер текста:

В конеце прошлой недели сотрудники липецкого Россельхознадзора вместе с сотрудниками таможни и транспортной прокуратуры вышли на рейд на Центральный рынок Липецка. В ходе осмотра товаров в районе площади Победы проверяющие наткнулись на индивидуального предпринимателя, который торговал импортными сырами.

У торговца на прилавке был сыр Formaggio Capra d Olanda Forma, привезенный из Нидерландов. Как пояснили в ведомстве, в отношении этой страны действует запрет на ввоз сельскохозяйственной продукции в РФ. В итоге сыры общим весом 2 килограмма 187 грамм у продавца изъяли, вывезли на полигон мусорных отходов и раздавили.

Кстати, аналогичный ред проходил в то же время в соседнем Воронеже. Там нашли сыры из Франции, Германи и Голландии общим весом почти 3.5 кг. Их тоже забрали и уничтожили.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Липецке на несколько часов ограничат движение по улице Орловской
В Липецке нашли партию фальшивых сигарет и алкоголя на 11.5 млн. рублей
Парень в костюме панды облил ледяной водой липчанина в трусах и на коньках
Липчанин сорвался с пятого этажа при очистке сосулек с крыш
Липчанину отказались вернуть деньги за мебель с дефектами
Липчанка не пускала маленького племянника в квартиру, доставшуюся ему по наследству
В Липецке пенсионерка вышла погулять на пару часов и пропала на сутки
В Липецке на улице Космонавтов сбили 18-летнего парня
Банк УРАЛСИБ предлагает накопительную карту «Копилка» и накопительный счет в долларах США
В Крещенскую ночь в проруби окунулись 3.7 тысяч липчан
Сбербанк за год нарастил кредитный портфель малых и средних предприятий почти на 20%
Появилось видео последствий смертельной аварии с грузовиком в Липецке
Избиение человека на парковке в Липецке попало на камеру
Ночью в Липецке сгорел подвал – пострадал человек
Рецидивист из Орла обворовал дальнобойщика в Липецкой области