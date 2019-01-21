Парень в костюме панды облил ледяной водой липчанина в трусах и на коньках
Липчане – народ закаленный. Даже на коньках горожане предпочитают кататься в одних трусах, а после обливаться холодной водой. Причем ночью, когда столбик термометра опускается до 5-8 градусов мороза.
В выходные в соцсетях появилось очередное видео, на котором липецкие ребята запечатлели свое веселое времяпровождение на улице. Один из них – в трусах, шапке-ушанке и очках для сноуборда катается на коньках по дорожке. На фоне играет песня. Парню весело, он танцует, подпевает и выписывает пируэты.
Неожиданно из-за угла появляется еще один участник действа. На нем – костюм панды. В его руках – ведро с водой. А на ногах ласты. Он догоняет фигуриста и обливает его водой. После чего оба прыгают в сугроб. А далее хеппи-энд. Парень в трусах и панда танцуют на снегу, пока панда не падает звездочкой вниз.
Напомним, что в новогодние праздники липчане уже устраивали себе зимние забавы. Ребята в трусах прокатились в санях, запряженной лошадью. Еще одни "покатушки" они устроили в Липецке, привязав покрышку к автомобилю.
Парня в трусах, катающегося на коньках, окатили ледяной водой в Липецке.К нему подбежала панда в ластах с ведром ледяной воды