2019-01-21T15:40:36+03:00
Происшествия

В Липецке нашли партию фальшивых сигарет и алкоголя на 11.5 млн. рублей

Предпринимателю грозит до 6 лет тюрьмы [видео]
Лия МУРАДЬЯН
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Крупную парию нашли в Липецке и ЛебедяниКрупную парию нашли в Липецке и ЛебедяниФото: скрин с видео
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В Липецке и области нашли особо крупную партию контрафактного алкоголя и сигарет. Фальсификат обнаружили сотрудниками управления по борьбе с экономическими преступлениями УМВД совместно с УФСБ.

В Липецке нашли контрафактные сигареты и алкоголь на 11.5 млн. рублей.Видео пресс-службы УМВД по Липецкой области

Табачную продукцию и алкоголь изъяли во время обысков, которые прошли в Липецке и Лебедянском районе – весь контрафакт хранился в складах и в гараже. По данным полиции, 31-летний мужчина купил не маркированный товар и собирался продать на территории региона.

Всего правоохранители изъяли сигареты и различные виды алкоголя на 11.5 миллионов рублей. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, уголовное дело возбуждено по части 6 статьи 171.1 УК РФ – хранение и сбыт фальсификата. Горе-предприниматель находится под подпиской о невыезде, ему грозит до 6 лет тюрьмы.

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