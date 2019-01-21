2019-01-21T16:50:01+03:00
Общество

В Липецке на несколько часов ограничат движение по улице Орловской

В районе железнодорожного вокзала проведут ремонтные работы
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке из-за ремонтных работ ограничат движение по улице ОрловскойВ Липецке из-за ремонтных работ ограничат движение по улице ОрловскойФото: Юлия КЛЮЕВА
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Во вторник, 22 января, в Липецке на улице Орловской проведут ремонтные работы. Из-за этого движение в районе железнодорожного переезда ограничат. Как сообщили в городском департаменте дорожного хозяйства и благоустройства, участок перекроют с 10 утра до 2 часов дня. Водителям придется выбирать альтернативные пути объезда. После окончания работ движение на улице возобновится.

Напомним, с этой субботы, 26 января, меняется схема движения на площади Танкистов в областном центре. Кольцо у танка снова станет главной дорогой. Во время ремонта Петровского моста, правила проезда этого участка изменили. Там же установили светофоры. Теперь сигнальные столбы отключат и демонтируют.

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