2019-01-21T18:42:36+03:00
Происшествия

За неделю в ДТП в Липецке пострадали 8 человек, 1 погиб

В областном центре произошло 16 пожаров: один человек получил ожоги верхних конечностей
Юлия КЛЮЕВА
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На прошедшей неделе липчане получали травмы в ДТП и ожоги во время пожаровНа прошедшей неделе липчане получали травмы в ДТП и ожоги во время пожаровФото: Юлия КЛЮЕВА
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На прошедшей неделе, с 14 по 20 января, на круглосуточный номер Службы спасения «112» поступило 4 245 звонков. Как сообщили в пресс-службе Управления ГО и ЧС Липецка, в областном центре случилось 16 пожаров и загораний, в которых пострадал 1 человек. Несчастье произошло в минувшее воскресенье, 20 января. В подвале дома по улице Краснознаменная, 27 загорелся мусор. Пострадал мужчина. Он получил ожоги верхних конечностей.

За этот период загорелись 2 автомобиля, на дорогах произошло 9 ДТП. В авариях пострадали 8 человек, все они госпитализированы. 1 человек погиб. 6 случаев ДТП – это наезд на пешеходов. Так, в субботу, 19 января, на улице Октябрьском «ВАЗ» столкнулся с фургоном «Исудзу». 1 человек погиб. Еще одного госпитализировали с многочисленными травмами. Водителя легковушки, зажатого в салоне, извлекли спасатели.

Во время празднования 65-летия Липецкой области спасатели управления выставили на Соборной площади 70 метров ограждений. За безопасностью граждан следили 30 дружинников.

В период празднования Крещения с 18.00 18 января до 18.00 20 января в городе ввели режим повышенной готовности. Спасатели выставили 15- метров ограждений у купели в районе Центрального пляжа. Также спасатели дежурили на пруду 3-его участка в районе ЛТЗ. Там выставили 70 метров ограждения и установили 5-метровую световую башню. Всего в крещенских купаниях участвовали более 3 тысяч человек. Происшествий в местах массового скопления липчан не зарегистрировано.

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