Во вторник на 4 улицах Липецка отключат отопление, на 16 - свет, а на 3 - воду

21 Янв. 19:01 2019-01-21T19:04:36+03:00

Липчане останутся без света, воды и тепла Фото: Юлия КЛЮЕВА

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Во вторник, 22 января, в Липецке произойдет отключение света, холодной воды и тепла. Как сообщили в пресс-службе АО «ЛГЭК», на инженерных сетях проведут ремонтные работы.

С 9 утра до 4 часов вечера без электричества останутся жители улиц М.Раcковой,8, 10, 14; Прокатная, 23, 25, 27, 29; Cуворова, 22, 24; Талалихина, 3. С 9 утра до 5 часов вечера свет отключат по следующим адресам: улица Адмирала Макарова, 4, 6; З.Космодемьянской, 4; Баумана; Стасова; Брюллова; Арсеньева; Кочеткова; переулок Космический; улица Радиаторная; Калинина; переулок Радиаторный. С 2 часов дня до 5 часов вечера – улица Аcтраханская, 13 , 15, 15а, 17, 2, 4, 9, 1, 11.

Большую часть дня без отопления проведут некоторые жители Сокола. С 9 утра до 5 часов вечера теплоснабжение отключат по улицам 40 лет Октября, 10а, 23а, 25, 27, 29, 29а, 31, 33, 33а, 33б, 35, 36б, 37, 37а , 41, 41а, 45, 47; Дружбы, 32, срж.32, 36.

С 9 утра до 8 часов вечера батареи перестанут греть липчан, проживающих по адресу: улица Нахимова, 6, 8, 8а, 10 и переулок Ушакова, 3, 5.

С 10 утра до 8 часов вечера холодную воду отключат по улице Коcмонавтов,37/7; Циолковcкого, 24 , 24/1, 26, 28, 30, 30/1 - 30/4, 32, 32/1 - 32/3, 34, 34/1 - 34/5, 36, 38, 38А, 40; Валентины Терешковой, 42.

Подвоз воды – по заявкам жителей. За дополнительной информацией обращаться по телефонам 075 и 236-075.