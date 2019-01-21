2019-01-21T19:20:26+03:00
Общество

В ночь на вторник в Липецке до 21 градуса мороза

Днем без осадков и до -15
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецк вернулись морозыВ Липецк вернулись морозыФото: Юлия КЛЮЕВА
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Во вторник, 22 января, в Липецкой области ожидается облачная с прояснениями погода. По данным Росгидрометцентра, без осадков. Ночью температура воздуха составит 11-16 градусов мороза. При прояснениях столбик термометра может опуститься до -21 градуса.

В светлое время суток в регионе 10-15 градусов ниже ноля. Ветер западный 5-10 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 743 мм рт.ст.

В среду, 23 января, в Липецке облачно. Ночью синоптики обещают до 21 градуса мороза. Днем 13-14 градусов ниже ноля. К вечеру в некоторых районах города небольшой снег. Ветер южный 6-8 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 752 мм рт.ст.

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