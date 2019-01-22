2019-01-22T10:28:20+03:00
Происшествия

Ночью в центре Липецка сгорел «ВАЗ»

А в Грязях полыхали гараж, машина и дом
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Ночью регионе полыхали автомобилиНочью регионе полыхали автомобилиФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.
Изменить размер текста:

В этот вторник, 22 января, в Липецке случился пожар. О происшествии спасателям сообщили в 3.17. Оказалось, что у дома №2 по улице Нижняя Логовая вспыхнул автомобиль «ВАЗ 2107». С огнем боролась 1 пожарно-спасательная бригада и 2 добровольца из дружины. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, пламя повредило моторный отсек и салон автомобиля. В пожаре никто не пострадал.

Чуть позже, в 5.13 спасателям пришло еще одно сообщение о пожаре в Грязях. К дому №12 по улице Профессиональная выехали 3 пожарно-спасательных расчета и 3 добровольца. Несмотря на усилия пожарных, огонь уничтожил гараж по всей площади и стоящий в нем автомобиль «ВАЗ 2111». В пожаре пострадала кровля дома на площади 60 кв.м. К счастью, обошлось без пострадавших. Причину пожара устанавливают специалисты.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пик январских морозов в Липецке придется на среду
11 классов в 7 школах Липецка закрыли на карантин из-за гриппа и ОРВИ
В среду жители более 30 домов Липецка останутся без воды
В Липецке владелица подпольного казино пыталась нанять «крышу» в полиции
Из бюджета Липецка на ремонт трамваев и путей выделят 12 миллионов рублей
Момент ДТП с «Ладой» и «Шевроле» в Липецке попало на видео
Большой праздник состоится в Чаплыгине
Дальневосточные СМИ «похоронили» липецких близняшек с анорексией
Собутыльник сына снял с карты липчанки более 265 тысяч рублей
Под Липецком 19-летняя девушка украла из сарая 5 коз
Липецк вошел в 30-ку самых честных городов России
В Липецке на улице Советская "Лада" врезалась в "Шевроле"
Под Липецком в столкновении двух машин пострадала женщина
Липчане задолжали за газ 85,3 млн рублей
Под Липецком за 13 магазинных краж мужчину посадили под домашний арест
В ночь на вторник в Липецке до 21 градуса мороза