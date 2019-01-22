Ночью в центре Липецка сгорел «ВАЗ»

СЕГОДНЯ 08:46 2019-01-22T10:28:20+03:00

Изменить размер текста: A A

В этот вторник, 22 января, в Липецке случился пожар. О происшествии спасателям сообщили в 3.17. Оказалось, что у дома №2 по улице Нижняя Логовая вспыхнул автомобиль «ВАЗ 2107». С огнем боролась 1 пожарно-спасательная бригада и 2 добровольца из дружины. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, пламя повредило моторный отсек и салон автомобиля. В пожаре никто не пострадал.

Чуть позже, в 5.13 спасателям пришло еще одно сообщение о пожаре в Грязях. К дому №12 по улице Профессиональная выехали 3 пожарно-спасательных расчета и 3 добровольца. Несмотря на усилия пожарных, огонь уничтожил гараж по всей площади и стоящий в нем автомобиль «ВАЗ 2111». В пожаре пострадала кровля дома на площади 60 кв.м. К счастью, обошлось без пострадавших. Причину пожара устанавливают специалисты.