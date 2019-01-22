2019-01-22T09:14:40+03:00
Происшествия

Под Липецком за 13 магазинных краж мужчину посадили под домашний арест

24-летний житель Ельца похищал продукты, промышленные товары и одежду
Юлия КЛЮЕВА
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Ельчанин постоянно похищал из магазинов еду, одеждуЕльчанин постоянно похищал из магазинов еду, одеждуФото: Юлия КЛЮЕВА
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В декабре прошлого года в отдел полиции Ельца начали поступать заявления от директоров городских магазинов. По их словам, неизвестный похищал из торгового зала продукты питания.

Правоохранители смогли установить личность подозреваемого. Им оказался работающий ранее судимый за хищение 24-летний ельчанин. Сотрудники полиции доставили его в отдел дознания, где допросили в качестве подозреваемого. Злоумышленник не отрицал свою вину, так как во всех магазинах он попал в объектив камер видеонаблюдения. Оказалось, что он похищал не только продукты, но и промышленные товары и одежду.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в декабре молодой человек 4 раза совершал набеги на торговые залы магазинов. В отношении ельчанина избрали меру пресечения в виде обязательства о явке. Однако, воришку это не остановило. В января 2019 года в отношении него возбудили 9 уголовных дел. Тогда неисправимого вора отправили под домашний арест.

В настоящий момент в ОМВД сообщили о еще нескольких подобных случаях. С заявлением директора магазинов приносят в полицию записи с видеокамер. Проводится проверка. После того, как установят точную стоимость похищенного, примут процессуальное решение.

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