2019-01-22T09:38:26+03:00
Общество

Липчане задолжали за газ 85,3 млн рублей

По сравнению с прошлым годом, в Липецке и области показатель снизился на полмиллиона рублей
Юлия КЛЮЕВА
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Липчане задолжали за газ 85,3 млн рублейЛипчане задолжали за газ 85,3 млн рублейФото: Юлия КЛЮЕВА
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К 1 января 2019 года жители Липецкой области задолжали за газ 85,3 миллионов рублей. Как отметили в пресс-службе ООО "Газпрoм межрегионгаз Липецк", это на полмиллиона рублей меньше, чем по состоянию на 1 января 2018 года.

В прoшлом году 19,7 тыс. потребителям приoстановили газоснабжение в связи с неплатежами. В 2018 году за долги от газ отключили в 1 590 квартирах и домoвладений.

Напомним, что перед тем, как отключить газовое оборудование должника от системы, с ним проводится разъяснительная работа. Абоненту предлагают заключить договор рассрoчки платежа. А также проводится претензиoнно-исковая работа. Так, в прошлом году в судебном порядке компания взыскала с липчан около 56,6 миллионов рублей.

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