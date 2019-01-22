2019-01-22T09:54:46+03:00
Происшествия

Под Липецком в столкновении двух машин пострадала женщина

Автолюбительницу доставили в больницу и оказали помощь
Юлия КЛЮЕВА
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Столкнулись две машины: пострадала женщинаСтолкнулись две машины: пострадала женщинаФото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.
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За прошедшие сутки в Липецкой области зарегистрировано 943 случая нарушения правил дорожного движения. По информации пресс-службы регионального УГИБДД России, 6 водителей сели за руль в нетрезвом состоянии. За это их привлекли к административной ответственности. 93 человека не пристегнулись во время движения, за что также были наказаны. 545 раз автомобилисты превысили допустимую скорость.

В минувший понедельник, 21 января, в Липецкой области произошла авария. В 10.30 утра на улице Энгельса в Усмани автомобиль «Лада-219010» врезался в «ВАЗ-21104». В ДТП пострадал водитель последней машины. За рулем «ВАЗа» оказалась 31-летняя женщина. Ее с различными травмами доставили в больницу. Там медики оказали пострадавшей помощь, после чего автоледи отпустили.

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