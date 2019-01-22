В Липецке на улице Советская "Лада" врезалась в "Шевроле"

СЕГОДНЯ 10:19 2019-01-22T10:21:34+03:00

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Этим утром, 22 января, в Липецке произошла авария. По информации очевидцев, на улице Советская столкнулись "Лада Калина" и "Шевроле". Первая влетела в левый бок иномарки. Информация о пострадавших уточняется.

Автомобили, по словам свидетелей, получили серьезные повреждения. У "Лады" помята передняя часть машины. У иномарки деформирована дверь водителя. Она прогнулась в салон.

Напомним, за сутки на дорогах города и области зафиксировано 943 нарушения правил дорожного движения. Липчане продолжают садиться пьяными за руль, игнорируют ремни безопасности и превышают скорость. Так, накануне в Усмани столкнулись две легковушки. В аварии пострадала женщина. Ее увезли в больнцу, где оказали медицинскую помощь.