2019-01-22T12:25:23+03:00
Общество

Липецк вошел в 30-ку самых честных городов России

Воронежцы оказались намного честнее липчан
Юлия КЛЮЕВА
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Липчане заняли 24 строчку рейтинга самых честных городов РоссииЛипчане заняли 24 строчку рейтинга самых честных городов РоссииФото: "КП" Архив
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В января этого года специалисты провели очередной опрос, на основании которого составили рейтинг самых честных городов России. В нем приняли участие 3600 респондентов из 30 городов. Россиянам задали 2 вопроса: вы часто говорите неправду, сегодня вы говорили неправду? Честно ли респонденты ответили на эти вопросы, так и осталось загадкой.

Согласно исследованию независимого агентства ZOOM MARKET, самыми честными городами в стране стали Иваново, Челябинск и Саратов. 28 29 и 30 места заняли Сочи, Оренбург и Краснодар соответственно.

Липецк оказался на 24 строчке. А соседний Воронеж занял 5 места рейтинга. По информации агентства, чаще всего врут мужчины - 74%.

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