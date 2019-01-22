Под Липецком 19-летняя девушка украла из сарая 5 коз

СЕГОДНЯ 11:17 2019-01-22T11:19:30+03:00

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18 января в отдел полиции Хлевенского района обратился 51-летний местный житель. В заявлении он указал, что в период с 18 декабря по 18 января неизвестные взломал замок его дома в селе Дмитряшевка. Злодеи украли микроволновку и две аудиоколонки. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, подозреваемые уже задержаны. Ими оказались двое неработающих местных жителей, 18 и 19 лет. Расследование продолжается.

В минувший понедельник, 21 января, в отдел полиции Долгоруковского района обратился 41-летний житель деревни Агарково. По его словам, с 18 по 19 января кто-то проник в его сарай. Злоумышленник украл 5 коз. Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую в преступлении - неработающую 19-летнюю жительницу Долгоруковского района.