2019-01-22T11:46:18+03:00
Происшествия

Собутыльник сына снял с карты липчанки более 265 тысяч рублей

38-летний мужчина подозревается в преступлении, совершенном под Липецком
Юлия КЛЮЕВА
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Липчанин украл с банковской карты женщины более 265 тысяч рублейЛипчанин украл с банковской карты женщины более 265 тысяч рублейФото: Юлия КЛЮЕВА
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На прошлой неделе, 18 января, в ОМВД России по Липецкому району обратилась 56-летняя женщина. По словам гражданки, с ее банковской карты кто-то похитил более 265 тысяч рублей. По факту кражи возбудили уголовное дело.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, оперуполномоченные уголовного розыска задержали предполагаемого преступника. Им оказался 38-летний липчанин.

Выяснились все нюансы совершенного преступления. Оказалось, что подозреваемый и сын потерпевшей вместе выпивали. Во время попойки они поругались. Сын гражданки разбил автомобильные фары подозреваемого. Чтобы возместить ущерб, липчанин отдал ему свой телефон, к которому были привязаны несколько банковских карт. Через мобильный банк подозреваемый снял с банковской карты женщины 265 400 рублей.

Напомним, максимальное наказание по ч.3 ст.158 УК РФ "Кража" - до 6 лет тюрьмы.

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