2019-01-22T15:14:05+03:00
Общество

Дальневосточные СМИ «похоронили» липецких близняшек с анорексией

Девочки живы, ходят в школу и набирают вес
Лия МУРАДЬЯН
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Девочки живыДевочки живыФото: с личной страницы ВКонтакте
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Один из сайтов Дальнего Востока объявил о гибели липецких школьниц, которые лечились от анорексии в конце прошлого года. Напомним, об истории 14-летних близняшек из Грязинского района стало известно в декабре прошлого года, кода девочки, мечтая стать моделями, довели себя до полного истощения и казались на больничной койке. Маша и Даша едва стояли на ногах, одной из них не удавалось держать голову. Маша весила 40 кг, Даша – 36, это при росте 170 см. Сначала родители пытались вылечить девочек в Липецке, но после решили увезти в столичную клинику.

СМИ похоронили липецких близняшек Фото: Скриншот сайта

СМИ похоронили липецких близняшекФото: Скриншот сайта

В этот вторник, 22 января, на сайте «2x2» вышла статья о модных болезнях, где автор, говоря об анорексии, привел пример липецких школьниц и объявил их умершими.

«Самый последний случай с летальным исходом произошел в декабре прошлого года в Липецке, – пишет издание. – Две 14-летние девочки умерли от анорексии».

К счастью, это не так. Обе девочки живы, лечение пошло им на пользу. Даша и Маша пошли на поправку и набрали за месяц 10 кг. В январе школьниц выписали, и они вернулись в Липецкую область.

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