Большой праздник состоится в Чаплыгине

СЕГОДНЯ 14:07 2019-01-22T14:07:33+03:00

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Масштабный событийный фестиваль «Виват, Раненбург!», открывающий новый туристический сезон, продлится с 22 по 26 января, - сообщает пресс-служба обладминистрации. В этом году праздник посвятили 65-летию Липецкой области. В течение пяти дней на площадке перед зданием молодежного центра «Галактика» развернется «Купеческая блинная» и «Русский самовар». Полакомиться плюшками и повеселиться можно будет на сытной «Раненбургской ярмарке» с чаепитием, угощением и другими забавами. Знатоков истории и кулинарных традиций ждут на «Кухне от Петра I до Гиляровского». На ваших глазах опытные повара приготовят свои фирменные блюда, которые вы сможете тут же продегустировать.

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