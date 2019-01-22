2019-01-22T15:46:08+03:00
Происшествия

Момент ДТП с «Ладой» и «Шевроле» в Липецке попало на видео

Лия МУРАДЬЯН
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В аварии никто не пострадалВ аварии никто не пострадалФото: скрин с видео
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Момент ДТП с участием двух легковых автомобилей на улице Советской в Липецке попал в обзор уличной камеры наблюдения. Напомним, авария произошла этим утром, 22 января, «Лада Калина» и «Шевроле» столкнулись в 8.45 утра.

ДТП на улице Советской в Липецке .

Судя по записи с камеры, водитель «Шевроле» решил повернуть влево с крайнего правового ряда через 4 полосы, включая спецполосу для автобусов. На записи видно, как красная легковушка, стоя у поликлиники, внезапно начинает опасный маневр прямо перед приближающимися машинами.

Водитель «Лады» пытался уйти от удара, но не смог вовремя остановиться, и влетел в водительскую дверь иномарки. В ДТП никто не пострадал, но разбитые машины перегородили несколько полос, в том числе и ту, что предназначена для автобусов. Это затруднило движение на центральной магистрали в утренние «часы пик».

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