2019-01-22T16:18:50+03:00
Общество

Из бюджета Липецка на ремонт трамваев и путей выделят 12 миллионов рублей

53 миллиона пойдут на пристройки для яслей
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
В Липецке планируют отремонтировать трамваи и путиВ Липецке планируют отремонтировать трамваи и путиФото: Юлия КЛЮЕВА
Изменить размер текста:

Во вторник утром, 22 января, в Липецком горсовете состоялась комиссия по бюджету и муниципальной собственности. Парламентарии внесли первый пакет изменений в бюджет Липецка на 2019 год.

Городская администрация предложила увеличить доходы в казну на 227 миллионов рублей. Как сообщили в пресс-службе горсовета, около 119 миллионов рублей поступили из региональной казны. Эти деньги пойдут на повышение с 1 января зарплат бюджетников. Еще на 1,2 млн рублей увеличена субвенция на обеспечение жильем ветеранов ВОВ. Более полумиллиона пойдет на обеспечение жильем некоторых категорий граждан. 108 миллионов сверху - на на выравнивание бюджетной обеспеченности городских округов в этом году.

По словам главного финансиста Липецка Татьяны Григоровой, в бюджете останется еще более 106 миллионов рублей. На эти деньги планируют купить новые автобусы - более 40 миллионов рублей. В городе отремонтируют трамваи и трамвайные пути. 12 миллионов пойдет на возмещение части затрат. 53 миллиона - на пристройки для яслей. На оплату электроэнергии наружного освещения направят 34,8 миллионов рублей.

Так, бюджет Липецка на 2019 год составит 11,08 миллиардов рублей. Расходы - 11,5 миллиардов. Дефицит бюджета - 418,5 миллионов рублей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пик январских морозов в Липецке придется на среду
11 классов в 7 школах Липецка закрыли на карантин из-за гриппа и ОРВИ
В среду жители более 30 домов Липецка останутся без воды
В Липецке владелица подпольного казино пыталась нанять «крышу» в полиции
Момент ДТП с «Ладой» и «Шевроле» в Липецке попало на видео
Большой праздник состоится в Чаплыгине
Дальневосточные СМИ «похоронили» липецких близняшек с анорексией
Собутыльник сына снял с карты липчанки более 265 тысяч рублей
Под Липецком 19-летняя девушка украла из сарая 5 коз
Липецк вошел в 30-ку самых честных городов России
В Липецке на улице Советская "Лада" врезалась в "Шевроле"
Под Липецком в столкновении двух машин пострадала женщина
Липчане задолжали за газ 85,3 млн рублей
Под Липецком за 13 магазинных краж мужчину посадили под домашний арест
Ночью в центре Липецка сгорел «ВАЗ»
В ночь на вторник в Липецке до 21 градуса мороза