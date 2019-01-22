Из бюджета Липецка на ремонт трамваев и путей выделят 12 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 16:12 2019-01-22T16:18:50+03:00

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Во вторник утром, 22 января, в Липецком горсовете состоялась комиссия по бюджету и муниципальной собственности. Парламентарии внесли первый пакет изменений в бюджет Липецка на 2019 год.

Городская администрация предложила увеличить доходы в казну на 227 миллионов рублей. Как сообщили в пресс-службе горсовета, около 119 миллионов рублей поступили из региональной казны. Эти деньги пойдут на повышение с 1 января зарплат бюджетников. Еще на 1,2 млн рублей увеличена субвенция на обеспечение жильем ветеранов ВОВ. Более полумиллиона пойдет на обеспечение жильем некоторых категорий граждан. 108 миллионов сверху - на на выравнивание бюджетной обеспеченности городских округов в этом году.

По словам главного финансиста Липецка Татьяны Григоровой, в бюджете останется еще более 106 миллионов рублей. На эти деньги планируют купить новые автобусы - более 40 миллионов рублей. В городе отремонтируют трамваи и трамвайные пути. 12 миллионов пойдет на возмещение части затрат. 53 миллиона - на пристройки для яслей. На оплату электроэнергии наружного освещения направят 34,8 миллионов рублей.

Так, бюджет Липецка на 2019 год составит 11,08 миллиардов рублей. Расходы - 11,5 миллиардов. Дефицит бюджета - 418,5 миллионов рублей.