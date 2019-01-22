2019-01-22T17:16:16+03:00
Общество

В среду жители более 30 домов Липецка останутся без воды

Отключения произойдут на 19 микрорайоне
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке снова отключат холодную водуВ Липецке снова отключат холодную водуФото: Юлия КЛЮЕВА
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В среду, 23 января, в Липецке ожидается отключение холодной воды. На сетях водоснабжения проведут ремонтные работы. Как сообщили в пресс-службе АО "ЛГЭК", краны пересохнут в некоторых домах 19 микрорайона.

Так, с 10 утра до 9 часов вечера без воды останутся жители улиц Московская, 85, 87, 89, 91, 93, 95 (детский сад № 118), 99, 101, 101а, 103, 105, 111, 105б, 101а; Полиграфическая, 4, 6, 8, 8а, 10, 12, 12а, 12б, 12в/1, 12/1; Кувшинова, 1, 2, 3 (средняя школа № 65), 4 (детская школа искусств №6), 5 (средняя школа № 59), 5а, 5б, 6.

Как сообщили в пресс-службе АО "ЛГЭК", воду будут подвозить по заявкам жителей. За более подробной информацией липчане могут обратиться по телефонам 075 и 236- 075.

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