2019-01-22T17:52:21+03:00
Общество

11 классов в 7 школах Липецка закрыли на карантин из-за гриппа и ОРВИ

На неделю в городе заболели 3791 человек
Лия МУРАДЬЯН
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Заболеваемость гриппом и ОРВИ растетЗаболеваемость гриппом и ОРВИ растетФото: Архив КП
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В Липецке растет заболеваемость гриппом и ОРВИ. На данный момент из-за болезни детей закрыли на карантин 11 классов в 7 школах города: в школе №2 закрыта три класса, №16 – 2 класса, №68 – 2 класса и по одному классу в школах №42, 65 и 70.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, ситуация на контроле департамента образования. За 4 дня, с 18 по 21 января, сотрудники департамента объехали несколько школ и проверили, как там выполняют предписания Роспотребнадзора. Педагогов обязали постоянно следить за посещаемостью и уточнять, по какой причине отсутствует школьник.

По данным Роспотребнадзора за неделю с 14 по 20 января в Липецкой области гриппом и ОРВИ заболели 5281 человек, 3791 из них в самом Липецке. 72% от всех случаев приходится на детей до 14 лет.

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