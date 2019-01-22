Пик январских морозов в Липецке придется на среду

22 Янв. 18:32 2019-01-22T18:32:11+03:00

Изменить размер текста: A A

Температура воздуха в Липецке продолжает падать и в ближайшие сутки липчан ждут самые крепкие морозы с начала года. По данным Росгидрометцентра в среду 23 января в регионе ожидается переменная облачность, снега не обещают. Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 3-8 метров в секунду, днем ветер усилится до 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью опустится до 21-26 градусов мороза, днем 14-19 ниже нуля. Атмосферное давление будет в пределах 746 мм ртутного столба.

Погода в Липецке изменится 24 января – выпадет снег, и морозы будут уже не такие сильные, 10-14 градусов ниже нуля. Но в выходные тучи рассеются в регионе снова похолодает до -23°С. Согласно долгосрочному прогнозу, сильные морозы не отступят и вначале февраля.