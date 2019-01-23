Ночью в Липецке сгорел сарай

СЕГОДНЯ 08:43 2019-01-23T08:44:52+03:00

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Этой ночью, 23 января, в Липецке случился пожар. В 3.10 спасателям поступило сообщение от очевидцев. Оказалось, что на улице Баженова возле дома №41 загорелся сарай.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, на место происшествия выдвинулись 3 пожарно-спасательных расчета и 2 человека из добровольной пожарной дружины.

Когда пожарные прибыли на место, сарай уже полыхал. Несмотря на их усилия, огонь уничтожил сгораемые конструкции сарая по всей площади. Причины пожара устанавливают специалисты.

Напомним, в случае происшествия звонить по телефону «112» или «01». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно, как с мобильных, так и со стационарных телефонов. Не пренебрегайте правилами пожарной безопасности. Расскажите детям, как действовать во время пожара.