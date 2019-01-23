В Липецке "ВАЗ" сбил женщину на пешеходном переходе

СЕГОДНЯ 09:26 2019-01-23T09:27:32+03:00

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За прошедшие сутки в регионе зафиксировано 1 109 случаев нарушений правил дорожного движения. Как сообщили в пресс-службе УГИБДД России по Липецкой области, 2 водителя сели за руль в состоянии алкогольного опьянения. Их привлекли к административной ответственности. 74 человека не пристегнулись ремнями безопасности во время движения. 744 раза автолюбители превысили скоростной режим.

В минувший вторник, 22 января, в Липецке на улице Ковалева столкнулись две иномарки. "Рено Логан" въехал в "Тойоту Ленд Крузер". Пострадала пассажирка последней машины. Ее доставили в больницу. Медики оказали женщине помощь, после чего отпустили домой.

Еще одна авария произошла на улице Зои Космодемьянской. Женщина шла по нерегулируемому пешеходному переходу. Ее сбил "ВАЗ-2104". Пострадавшую отвезли в больницу. Там ее осмотрели врачи, после чего женщину решили госпитализировать.