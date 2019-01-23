2019-01-23T10:33:17+03:00
Происшествия

В Липецке избили 15-летнюю школьницу

По предварительным данным, ее обидчицами стали две девочки
Юлия КЛЮЕВА
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По факту избиения проводится проверкаПо факту избиения проводится проверкаФото: Юлия КЛЮЕВА
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В минувший вторник, 22 января, в Липецке избили подростка. Драка произошла на улице Яна Берзина, в которой пострадала 15-летняя школьница. Ее избили две другие девочки. Мама пострадавшей обратилась в полицию.

- По предварительным данным, в драке участвовали 2 девочки, - сообщила "КП-Липецк" начальник отдела информации и общественных связей регионального УМВД России полковник внутренней службы Наталья Маслакова. - Материал зарегистрирован в отделе полиции №2 Липецка. Выясняются обстоятельства произошедшего. Все участники конфликта установлены.

Одни подростки предпочитают решать свои проблемы кулаками. Другие же применяют насилие ради забавы. Один такой случай произошел в Липецке летом 2017 года. Тогда школьники заставили парня на камеру передать привет сообществам в соцсети, а потом избили сверстника.

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