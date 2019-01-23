В Липецке из магазинов украли игрушки на 28 тыс. рублей
В отдел полиции Липецка обратились представители торговой сети детских товаров. В заявлении они указали, что 13 января этого года неизвестный похитил товар магазина стоимостью 5 200 рублей. Аналогичные преступления совершены еще в нескольких магазинах города. Там украли конструктор за 12 700 рублей и игрушек на 10 тысяч рублей.
Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, правоохранители установили личность подозреваемого. Им оказался 52-летний житель Московской области. Мужчина уже был судим и в настоящий момент нигде не работает. Его задержали. По версии оперативников, мужчина причастен к ряду аналогичных преступлений в нескольких регионах страны.
Возбуждено три уголовных дела по ч.1 ст. 158 УК РФ "Кража". Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Житель Московской области обворовывал магазины игрушек в Липецке.