2019-01-23T13:05:42+03:00
Общество

Сбербанк признан самым сильным банковским брендом в мире

Международное рейтинговое агентство Brand Finance подготовило рейтинг ведущих брендов по итогам 2018 года
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Помимо лидерства в банковской категории, Сбербанк вошел в топ-3 самых сильных мировых брендов, уступив только Ferrari. Стоимость бренда Сбербанк за 2018 год выросла с 11,6 до 12,4 млрд. долл.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления ПАО Сбербанк: «Впервые в истории российский банковский бренд возглавил ведущий мировой рейтинг Brand Finance. Столь высокая оценка профессионального сообщества — заслуженный результат команды, которая каждый день работает над тем, чтобы сделать Сбербанк одной из лучших технологических компаний в мире. Многие инновации и технологии были разработаны и впервые внедрены именно в Сбербанке. Сейчас эти технологии используются банками и компаниями во всем мире. И, конечно, мировое лидерство для нас является важным подтверждением правильности, выбранной нами стратегии на технологическое лидерство, развитие экосистемы продуктов и сервисов для предоставления клиентам полного спектра финансовых и нефинансовых услуг в любых жизненных ситуациях».

Ключевым фактором для увеличения силы бренда Сбербанка стали инвестиции в проекты развития, сделанные за минувший год.

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