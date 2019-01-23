В Липецке эвакуировали школу: в столовой перегорела лампочка и оплавились провода

СЕГОДНЯ 15:10 2019-01-23T15:11:43+03:00

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В эту среду, 23 января, в интернете появилась информация о том, что в липецкой школе №72 произошло возгорание. Школьников вывели на улицы. Как оказалось, во время большой перемены в столовой перегорела лампочка, заискрила проводка. К счастью, никто не пострадал.

- В столовой перегорела лампочка, оплавились провода, поэтому сработала сигнализация, нам поступил вызов - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области. - Когда спасатели прибыли на место происшествия, детей уже эвакуировали. Огня не было.

Напомним, в случае пожара следует звонить на единый номер вызова экстренных служб "112" или "01". Не пренебрегайте правилами пожарной безопасности. Помните, что от ваших действий зависит не только сохранность имущества, но и жизнь людей.