2019-01-23T15:11:43+03:00
Происшествия

В Липецке эвакуировали школу: в столовой перегорела лампочка и оплавились провода

Учащиеся и преподаватели не пострадали
Юлия КЛЮЕВА
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В столовой школы перегорела лампочкаВ столовой школы перегорела лампочкаФото: Юлия КЛЮЕВА
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В эту среду, 23 января, в интернете появилась информация о том, что в липецкой школе №72 произошло возгорание. Школьников вывели на улицы. Как оказалось, во время большой перемены в столовой перегорела лампочка, заискрила проводка. К счастью, никто не пострадал.

- В столовой перегорела лампочка, оплавились провода, поэтому сработала сигнализация, нам поступил вызов - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области. - Когда спасатели прибыли на место происшествия, детей уже эвакуировали. Огня не было.

Напомним, в случае пожара следует звонить на единый номер вызова экстренных служб "112" или "01". Не пренебрегайте правилами пожарной безопасности. Помните, что от ваших действий зависит не только сохранность имущества, но и жизнь людей.

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