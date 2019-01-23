С улиц Липецка демонтируют новогоднюю иллюминацию
В Липецке начали демонтировать новогоднюю иллюминацию. С елок сняли игрушки, гирлянды. По информации пресс-службы городской администрации, в ближайшие дни каркас освободят от лапника и разберут. С деревьев на улице Советская собирают "яблоки". Погасли огни на елках у драмтеатра и здания горсовета.
В Липецке демонтируют новогоднюю иллюминациюФото: Лия МУРАДЬЯН
Фото: Лия МУРАДЬЯН
Этим вечером, 23 января, в городе отключат иллюминацию. Светодиодные фигуры тоже в скором времени освободят улицы города. Их начнут гасить непосредственно перед демонтажем.
На следующей неделе "потемнеет" у фонтанов на улице Ленина и Петровском спуске. Работы планируют завершить к концу месяца.
Останутся только перетяжки и напольные конструкции в честь юбилея региона на улице Плеханова, Терешковой, Соборной площади, у драмтеатра и здания ОЦКНТиК. Огни конструкций будут гореть до конца года.
В Липецке демонтируют новогоднюю иллюминациюФото: Лия МУРАДЬЯН
Фото: Лия МУРАДЬЯН