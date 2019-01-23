С улиц Липецка демонтируют новогоднюю иллюминацию

СЕГОДНЯ 15:21 2019-01-23T15:26:53+03:00

Изменить размер текста: A A

В Липецке начали демонтировать новогоднюю иллюминацию. С елок сняли игрушки, гирлянды. По информации пресс-службы городской администрации, в ближайшие дни каркас освободят от лапника и разберут. С деревьев на улице Советская собирают "яблоки". Погасли огни на елках у драмтеатра и здания горсовета.

В Липецке демонтируют новогоднюю иллюминациюФото: Лия МУРАДЬЯН

Фото: Лия МУРАДЬЯН

Этим вечером, 23 января, в городе отключат иллюминацию. Светодиодные фигуры тоже в скором времени освободят улицы города. Их начнут гасить непосредственно перед демонтажем.

На следующей неделе "потемнеет" у фонтанов на улице Ленина и Петровском спуске. Работы планируют завершить к концу месяца.

Останутся только перетяжки и напольные конструкции в честь юбилея региона на улице Плеханова, Терешковой, Соборной площади, у драмтеатра и здания ОЦКНТиК. Огни конструкций будут гореть до конца года.

В Липецке демонтируют новогоднюю иллюминациюФото: Лия МУРАДЬЯН

Фото: Лия МУРАДЬЯН