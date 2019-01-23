2019-01-23T15:25:34+03:00
Общество

В Липецке снимают новогодние игрушки и гирлянды

Этим вечером город уже не будет сверкать новогодними огнями
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке снимают новогодние игрушкиВ Липецке снимают новогодние игрушкиФото: Лия МУРАДЬЯН
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В эту среду, 23 января, в Липецк начали снимать новогоднюю иллюминацию. Сейчас сотрудники «Зеленхоза» разряжают главную елку на площади Петра Великого и снимают игрушки с деревьев на улице Советской. Этим вечером ставшие привычными новогодние огни в Липецке не зажгутся.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, светодиодные фигуры будут убирать постепенно и выключать их будут перед демонтажам. Кто не успел, еще есть шанс сделать селфи на фоне светящихся мишек, снеговиков, кареты с конями и других инсталляций.

В Липецке снимают новогодние игрушки Фото: Лия МУРАДЬЯН

В Липецке снимают новогодние игрушкиФото: Лия МУРАДЬЯН

Фото: Лия МУРАДЬЯН

На следующей неделе начнут разбирать светящиеся фонтаны на Петровском спуске и улице Ленина. Все композиции отключат и разберут до конца января. Останутся только конструкции, посвященные юбилею области на Плеханова, Терешковой, на Соборной площади, драмтеатра и областного центра культуры – они будут стоять до конца года.

К сожалению, не обошлось без «вклада» вандалов – нерадивые сломали часы-арку в сквере на Ворошилова и поворовали игрушки с деревьев на улице Советской. Липчан просят относиться бережно к своему городу.

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