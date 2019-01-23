Бывший директор «Липецкстрой» скрыл 50 миллионов рублей доходов

СЕГОДНЯ 19:04 2019-01-23T19:04:27+03:00

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В Липецке под уголовную статью попал бывший директор ООО «СУ-3 «Липецкстрой» за неуплату налогов в особо крупном размере. По версии следствия, руководитель строительной организации утаивал доходы больше полугода – с октября 2017 года по июнь 2018. Он рассчитывался с контрагентами через сторонние фирмы, таким путем скрыл от налоговой более 50 миллионов рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, следствие считает, что директор сделал это намеренно, поскольку не реагировал на неоднократные требования налоговой погасить задолженность.

Дело возбудили по части 2 статьи 199.2 УК РФ – сокрытие доходов в особо крупном размере. Сейчас следователи изучают изъятые документы и допрашивают сотрудников стройфирмы. Если недоимку погасят, уголовное дело прекратят.