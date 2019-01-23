2019-01-23T20:49:40+03:00
Происшествия

Липчанин по ошибке влез в инкассаторскую машину, перепутав ее с маршруткой

Пассажира выволокли из салона за шкирку [видео]
Лия МУРАДЬЯН
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Мужчина по ошибке влез в инкассаторскую машинуМужчина по ошибке влез в инкассаторскую машину
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Странное происшествие случилось в районе площади Мира в Липецке. Там мужчина пытался доехать до дома на инкассаторской машине. Происходящее сняли на камеру случайные свидетели.

На записи видно, как некий прохожий, слегка покачиваясь, сначала что-то спрашивает у водителя, а затем открывает дверь броневика, с деловым видом пробирается внутрь и пытается закрыть дверь изнутри. По словам очевидцев, липчанин спутал автомобиль инкассаторов с маршруткой. Хотя подобные маршрутки в городском общественном транспорте не задействованы.

Перепутал инкассаторскую машину с маршруткой .

Что было на уме у странного гражданина в тот момент, остается только гадать. Но покататься в окружении мешков с деньгами не получилось. Сотрудник охранной службы появился спустя 20 секунд, за которые, при должном умении и сноровке, человек мог бы скрыться с «добычей». Но, на удачу инкассаторов, новоявленный «пассажир» едва стоял на ногах.

Мужчину схватили за шкирку, вытащили из салона микроавтобуса и вытолкали на улицу.

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