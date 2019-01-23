2019-01-23T19:43:46+03:00
Общество

Липчан познакомят с известными писателями

Администрация Липецкой области и Российский книжный союз подпишут соглашение о взаимодействии и сотрудничестве
Юлия КЛЮЕВА
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Администрация Липецкой области и Российский книжный союз подпишут соглашение о взаимодействии и сотрудничествеАдминистрация Липецкой области и Российский книжный союз подпишут соглашение о взаимодействии и сотрудничествеФото: Юлия КЛЮЕВА
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25 января врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов и Президент Российского книжного союза Сергей Степашин подпишут Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве областной администрации с Российским книжным союзом.

Подписанное Соглашение будет содействовать реализации региональной программы по развитию инфраструктуры чтения и продвижению чтения в Липецкой области. У Российского книжного союза есть богатый опыт реализации подобных программ в других регионах, что позволит внедрять имеющиеся успешные наработки в Липецкой области. Среди мер по пропаганде чтения – проведение книжных фестивалей с участием известных писателей, книжных ярмарок и других совместных проектов РКС и администрации региона.

- Мы рады видеть в лице Администрации Липецкой области нового партнера, - отметила Председатель Комитета Российского книжного союза по региональной деятельности Марина Абрамова. - Уверена, нас ждет плодотворная совместная работа, благодаря чему жителям региона станут доступны прекрасные книги. Российский книжный союз ведет активное взаимодействие с Правительствами порядка 30 субъектов РФ, с 19 из них подписаны Соглашения о сотрудничестве. Для каждого региона разрабатывается индивидуальная программа по развитию книжной инфраструктуры и популяризации чтения. Липецкая область не станет исключением – мы предоставим нашим новым партнерам наши опыт и экспертизу, что позволит улучшить социокультурные показатели региона.

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