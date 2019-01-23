Липчанин заперся в квартире, откуда его выселяли за долги

СЕГОДНЯ 20:17 2019-01-23T20:17:28+03:00

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В Липецке судебным приставам пришлось брать штурмом квартиру. Все произошло в Октябрьском районе города, где приставы по решению суда должны были за долги выселить мужчину из квартиры.

Должнику не раз отправляли постановления, требовали явиться на прием к приставу, но безуспешно. Приставы неоднократно пытались попасть в квартиру, но дверь никто не открывал.

Липчанин не захотел покидать жилплощадь добровольно, поэтому в свой последний визит приставы взяли с собой сотрудников ГБР, местного участкового полиции и взыскателей. Но мужчина снова решил не открывать. Он никак не реагировал на стуки, рассчитывая, что вся «делегация» постоит у порога и уйдет ни с чем, как раньше.

В итоге силовикам пришлось вскрыть замок. Как сообщили в пресс-службе УФССП области, когда присутствующие вошли в квартиру, должник спокойно сидел и ждал, что будет дальше. В итоге должнику разъяснили права и обязанности, оформили все документы и выпроводили на улицу.