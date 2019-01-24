В Липецке пропал 12-летний мальчик

СЕГОДНЯ 08:55 2019-01-24T08:55:00+03:00

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В Липецке полиция, родственники и волонтеры ищут пропавшего 12-летнего мальчика. Как сообщает организация «Поиск пропавших детей», Гомеев Ярослав Павлович пропал минувшим вечером, 23 января, в районе Опытной станции. Последний раз ребенка видели в 18.00.

Приметы Ярослава: на вид 12-13 лет, рост 145 сантиметров, волосы темные короткие.

Был одет: темные трико, голубая куртка с нашивками, черная шапка с надписью «NIKE» и коричневые ботинки.

Просьба ко всем, кто видел ребенка после исчезновения, знает, где сейчас может находиться мальчик или обладает любой ценной для поиска информацией, срочно сообщить об этом по телефонам: 02 – полиция; 8 (4742) 37-88-77, 8-905-681-05-18 – волонтеры. Или написать на электронную почту ppdlip@mail.ru.