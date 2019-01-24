Липчанина ограбили в собственной квартире

СЕГОДНЯ 09:30 2019-01-24T09:30:14+03:00

Грабителя поймали в тот же день Фото: Лия МУРАДЬЯН

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Преступление произошло в минувшую среду, 23 января, в в многоквартирном доме по улице Жуковского в Липецке. В полицию пришел 34-летний мужчина и рассказал, что его ограбили в собственно квартире. Неизвестный насильно отнял у человека сотовый телефон и скрылся.

Грабителя вычислили в тот же день сотрудники уголовного розыска, его задерживали вместе с сотрудниками Росгвардии. Как сообщили в пресс-службе УМВД области, подозреваемым оказался 36-летний житель Липецка. Сейчас он дает показания в отделе полиции №6.

Кроме этого за сутки полицейские раскрыли три совершенных ранее преступления. Например в Липецке задержали магазинного вора, который 19 января украл мужскую одежду из магазина спортивных товаров на улице Советской. Под подозрение попал 29-летний липчанин.