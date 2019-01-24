Липчанин попал в тройное ДТП под Воронежем

СЕГОДНЯ 10:14 2019-01-24T10:14:42+03:00

«ВАЗ» и две иномарки столкнулись на трассе «Дон»

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Житель Липецкой области спровоцировал тройную аварию под Воронежем. ДТП случилось 23 января на трассе «М4-Дон – Рамонь» в Воронежской области. Там на первом километре трассы 50-летний липчанин по предварительным данным не справился с управлением автомобиля «ВАЗ-2105».

Машина вылетела на встречную полосу и ударила «Фольксваген Поло», за рулем которого был 63-летний житель Рамонского района. После «пятерку» отбросило на «Швроле Круз», которым управлял 46-летний житель Воронежа.

Как сообщает УГИБДД по Воронежской области, в этой аварии пострадали водитель и пассажир липецкой легковушки, обоих с травмами увезли в больницу. По факту ДТП проходит проверка, автоинспекторы разбираются во всех подробностях.