На трассе под Липецком столкнулись три автомобиля

СЕГОДНЯ 10:45 2019-01-24T10:50:31+03:00

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Серьезная авария произошла этим утром, 24 января, на трассе Липецк – Грязи. В районе Аглофабрики столкнулись три автомобиля – «Лада Калина», «Хендай Солярис» и «Деу Нексия». Последствия аварии сняли на камеру телефона и выложили в соцсети.

ДТП на трассе Липецк-Грязи.

На записи видно, что наиболее серьезные повреждения получил «Хендай». Все три автомобиля столкнулись на одной полосе. Разбитые машины перегородили часть трассы, что значительно затруднило движение в сторону Комбината. Кому-то из участников ДТП потребовалась помощь медиков, на место подъехала «Скорая помощь».

Также очевидцы вызвали сотрудников ГИБДД, которые теперь разбираются во всех подробностях аварии.

Отметим, что ночью в Липецкой области была сильная метель. Автомобилисты жалуются на занесенные снегом дороги.