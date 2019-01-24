Пропавший в Липецке 12-летний мальчик вернулся домой

СЕГОДНЯ 11:20 2019-01-24T11:20:12+03:00

Пока ребенка искали, он ночевал в подъезде

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Благополучно закончились поиски 12-летнего школьника в Липецке. Как сообщают волонтеры «Поиска пропавших детей», ребенок нашелся живым и здоровым. Напомним, мальчик пропал минувшим вечером, 23 января, в районе Опытной станции.

Ребенка искали всю ночь волонтеры и сотрудники полиции. К счастью, с мальчиком ничего не случилось. Как рассказывают участники поисков, ребенок сам вернулся домой – пока его искали по всему городу, он ночевал в подъезде.

Тем не менее по факту случившегося проходит проверка, правоохранители выясняют, почему школьник ушел из дома, в каких условиях он проживает и какая обстановка в семье.

На данные момент в Липецке и области найдены все пропадавшие в этом году подростки.