Последствия метели в Липецке устраняли 102 снегоуборочные машины

СЕГОДНЯ 12:14 2019-01-24T12:14:28+03:00

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Этой ночью, 24 января, и рано утром на Липецк обрушился снегопад с сильным ветром. Видимость во время метели составляла 500-1000 метров. Как сообщили в пресс-службе мэрии, на борьбу с последствиями снегопада вышли 102 единицы техники.

По данным городского управления благоустройства, за сути на дороги Липецка высыпали около 503 тонн пескосоляной смеси и 83 тонны соли. Сейчас рабочие вывозят собранный снег с улиц.

Уборка снега в Липецке.

В настоящий момент бригады работают на театральной площади, Революции и площади Героев. Также техника работает на нескольких улицах. Для расчистки улиц частного сектора отправили грейдеры. Как только подметут весь снег, дороги обработают противогололедной смесью.

Во дворах микрорайонов снег убирают около 500 дворников и 25 единиц техники. Коммунальщики жалуются, что расчистке снега мешают припаркованные вдоль дорог машины. Автомобилистов просят относится с пониманием и убирать машины во время расчистки.