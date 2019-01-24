2019-01-24T12:52:46+03:00
Происшествия

Липецкая пенсионерка хотела купить биткоины и отдала мошенникам четверть миллиона

Женщина взяла на это кредит, который теперь нечем гасить
Лия МУРАДЬЯН
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Липчанка взяла кредит, чтобы купить биткоиныЛипчанка взяла кредит, чтобы купить биткоиныФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецкой области пенсионерка, пытаясь выгодно вложиться, стала жертвой мошенников. 50-летняя женщина решила купить криптовалюту. На одном из сайтов пенсионерка увидела интересное предложение о продаже биткоинов и связалась с автором объявления.

Женщину заверили, что на биткоинах можно неплохо заработать. Липчанка взяла в банке кредит, в надежде на то, что после покупки биткоинов сможет рассчитаться с банком и еще останется внушительная сумма.

В итоге женщина перевела на неизвестный банковский счет кредитные 260 000 рублей. Криптовалюту пенсионерка так и не получила, а вскоре банк начал требовать платежи по кредиту, но гасить его было нечем.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, женщина написала заявление 23 января, по факту мошенничества в Чаплыгинском районе возбуждено уголовное дело.

Полиция просит граждан быть внимательнее, совершая покупки в Интернете.

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