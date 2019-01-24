2019-01-24T15:28:28+03:00
Общество

Сбербанк запустил сервис «Таможенный брокер» для корпоративных клиентов

В рамках небанковского партнерского сервиса услуги оказывает ООО «Инвест Технолоджи Брокер»
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- Сбербанк продолжает развивать линейку небанковских сервисов для наших корпоративных клиентов-участников ВЭД, - рассказала старший управляющий директор-директор управления «Некредитные продукты CIB» ПАО Сбербанк Стелла Кудачкина. - Как многие другие, новый сервис будет дистанционным. Все должно работать быстро и на расстоянии — именно таких услуг ждет сегодня современный бизнес.

Сервис «Таможенный брокер» включает в себя услуги по подготовке товара к таможенному оформлению, получению предварительных решений по классификации технически сложных товаров, представлению интересов клиента в таможенных органах, сбору пакета документов, анализу и подбору оптимальной логистической схемы и другие.

Для того чтобы воспользоваться сервисом, необходимо открыть на сайте Сбербанка в разделе «Копоративным клиентам» вкладку «Обслуживание ВЭД и валютный контроль», найти внизу страницы баннер «Таможенный брокер» и кликнуть на кнопку «Узнать больше». После этого следует отправить заявку, заполнив появившуюся на странице форму обратной связи.

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