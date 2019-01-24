2019-01-24T15:33:20+03:00
Происшествия

В Липецке у пешеходного перехода столкнулись легковушки

ДТП у «Звездного» попало в объектив камер [видео]
Юлия КЛЮЕВА
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Авария на улице Космонавтов в ЛипецкеАвария на улице Космонавтов в ЛипецкеФото: принтскрин видео.
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В этот четверг, 24 января, ровно в полдень в Липецке произошла авария. На улице Космонавтов, в районе ДС «Звездный» столкнулись две легковушки. Авария произошла перед пешеходным переходом.

Автомобили проезжали перекресток. Перед ними – регулируемый пешеходный переход. Загорелся зеленый свет и горожане уже начали переходить дорогу. Темная машина остановилась перед зеброй. За ней следовал белый автомобиль. Его водитель не успел вовремя затормозить. Машина врезалась в автомобиль темного цвета. От удара транспорт немного сдвинулся вперед, в сторону пешеходов.

Липчане испугались столкновения и замерли на месте. К счастью, им уже ничего не угрожало. Горожане продолжили свой путь. ДТП попало в объектив камеры видеонаблюдения.

В Липецке на улице Космонавтов столкнулись легковушки.Видео Саша Синельников

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