Работа управляющих компаний под пристальным вниманием властей региона

СЕГОДНЯ 16:41 2019-01-24T16:41:07+03:00

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Снегопады, перепады температуры, принесшие массу неудобств жителям региона, выявили и провалы в работе управляющих организаций. Их недобросовестная работа вызвала поток жалоб на сайт врио губернатора, в различные контролирующие структуры. Люди жалуются на плохую расчистку от снежных заносов внутридомовой территории, наледь, угрожающе-свисающие сосульки. Работу управляющих компаний в Липецке лично проверил врио главы региона Игорь Артамонов, посетивший дворы 22, 23, 15, 20-го микрорайонов областного центра и ряд адресов, откуда чаще всего поступают жалобы. Вывод для управляющих организаций неутешительный: они недостаточно оперативно реагируют на обращения жителей, работа УК будет под пристальным контролем, нерадивых будут лишать лицензии. Свою точку зрения Игорь Артамонов выразил жестко и неоднозначно: «Если на управляющую компанию поступают жалобы, с ней нужно прощаться».

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