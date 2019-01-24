2019-01-24T16:41:07+03:00
Общество

Работа управляющих компаний под пристальным вниманием властей региона

Уроки снежной зимы заставляют управляющие организации Липецкой области «прибавлять обороты»
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Снегопады, перепады температуры, принесшие массу неудобств жителям региона, выявили и провалы в работе управляющих организаций. Их недобросовестная работа вызвала поток жалоб на сайт врио губернатора, в различные контролирующие структуры. Люди жалуются на плохую расчистку от снежных заносов внутридомовой территории, наледь, угрожающе-свисающие сосульки. Работу управляющих компаний в Липецке лично проверил врио главы региона Игорь Артамонов, посетивший дворы 22, 23, 15, 20-го микрорайонов областного центра и ряд адресов, откуда чаще всего поступают жалобы. Вывод для управляющих организаций неутешительный: они недостаточно оперативно реагируют на обращения жителей, работа УК будет под пристальным контролем, нерадивых будут лишать лицензии. Свою точку зрения Игорь Артамонов выразил жестко и неоднозначно: «Если на управляющую компанию поступают жалобы, с ней нужно прощаться».

Читать далее...

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В пятницу в Липецке до 16 градусов мороза, ночью местами до -25
Росстат сообщил об убыли населения в Липецке и области
Через 2 недели в Липецке состоится «Лыжня России – 2019»
В Липецке у пешеходного перехода столкнулись легковушки
Сбербанк запустил сервис «Таможенный брокер» для корпоративных клиентов
Липецкая пенсионерка хотела купить биткоины и отдала мошенникам четверть миллиона
Последствия метели в Липецке устраняли 102 снегоуборочные машины
Пропавший в Липецке 12-летний мальчик вернулся домой
На трассе под Липецком столкнулись три автомобиля
Банк УРАЛСИБ увеличил объемы рефинансирования в 3,5 раза за 2018 год
Липчанин попал в тройное ДТП под Воронежем
78% липчан, обратившихся в службу занятости, до конца года будут трудоустроены
В Липецке продолжается программа обновления городского транспорта
Липчанина ограбили в собственной квартире
В Липецке пропал 12-летний мальчик
Липчанин заперся в квартире, откуда его выселяли за долги
Липчан познакомят с известными писателями
Липчанин по ошибке влез в инкассаторскую машину, перепутав ее с маршруткой
Бывший директор «Липецкстрой» скрыл 50 миллионов рублей доходов
В Липецке снимают новогодние игрушки и гирлянды
С улиц Липецка демонтируют новогоднюю иллюминацию
В Липецке эвакуировали школу: в столовой перегорела лампочка и оплавились провода
Сбербанк признан самым сильным банковским брендом в мире
В Липецке из магазинов украли игрушки на 28 тыс. рублей