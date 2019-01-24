Через 2 недели в Липецке состоится «Лыжня России – 2019»

СЕГОДНЯ 18:02 2019-01-24T18:02:52+03:00

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Через 2 недели в Липецке состоятся массовые зимние состязания «Лыжня России – 2019». Они пройдут в субботу, 9 февраля, в поселке Романово рядом с базой отдыха. Организацию мероприятия обсудили в администрации города.

По информации пресс-службы липецкой мэрии, за 3 дня до гонки для подготовки лыжни на участке поработает ратрак. Это такой бульдозер на широких гусеницах, который равномерно трамбует снег по всей ширине трассы. Гости смогут легко проехать к месту проведения мероприятия и поставить машины. Техника расчистит дорогу и парковку. Там же организуют фанзону, где участники смогут угоститься горчим чаем и выпечкой. На мобильной сцене устроят культурно-развлекательную программу.

Кстати, к месту состязаний можно будет бесплатно доехать на общественном транспорте. От магазина «Ашан» с 9 утра пустят несколько автобусов туда и обратно.