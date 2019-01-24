Росстат сообщил об убыли населения в Липецке и области

СЕГОДНЯ 18:40 2019-01-24T18:42:28+03:00

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Росстат опубликовал данные о предварительной оценке численности населения на 1 января 2019 года. И для Липецкой области они отнюдь не положительные.

Так, на заявленную дату численность населения Липецкой области составила 1 143 749 человек. Из них 738 158 являются жителями городов. Сельское население – 405 591 человек. Согласно данным, численность населения региона в среднем за 2018 год составила 1 146 975 человек. Из них 739 206 – городских, а 407 769 жителей сельских поселений.

Отметим, что по состоянию на 1 января 2018 года в регионе насчитывалось 1 150 630 человек. То есть за год в Липецкой области стало на 6 881 человека меньше. И если в городах численность составляла 740 600 человек, то сельского населения убыло сразу на 4 439 человек. Для сравнения, в 2017 году средний показатель численности по региону – 1 153 426 человек. Разница с 2018 годом – 6 451 человек.

Отметим, что в Липецке не самая грустная ситуация в Черноземье. Больше всего населения убыло в Тамбовской области. На 18 900 человек на 1 января 2019 по сравнению с 1 января 2018 года. Средняя численность за 2018 год по сравнению с 2017 – на 12 837 человек меньше. Меньше всего населения потеряла Белгородская область. На 1 января 2019 года на 2 238 человек меньше, чем на 1 января 2018 года. В сравнении с 2017 годом численность населения в 2018 году уменьшилась на 2 613 человек.