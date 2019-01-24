2019-01-24T19:20:54+03:00
Общество

В пятницу в Липецке до 16 градусов мороза, ночью местами до -25

В субботу обещают снег
Юлия КЛЮЕВА
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Морозы в Липецке крепчаютМорозы в Липецке крепчаютФото: Юлия КЛЮЕВА
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В пятницу, 25 января, в Липецкой области ожидается переменная облачность. По данным Росгидрометцентра, без осадков. Ночью в регионе до 20 градусов ниже ноля. При прояснениях синоптики прогнозируют до -25 градусов. Ветер северный.

В светлое время суток столбик термометра опустится до 16 градусов мороза. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 743 мм рт.ст.

В субботу, 26 января, в Липецке обещают небольшой снег. Ночью до 21 градуса ниже ноля. Днем около 12 градусов мороза. К вечеру снег усилится. Ветер юго-восточный 13-15 м/с. Атмосферное давление будет стремительно падать и составит 748 мм рт.ст. На дорогах снежный налет.

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