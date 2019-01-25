В Липецке девушка устроила массовое ДТП с участием шести машин и автобуса

СЕГОДНЯ 10:09 2019-01-25T10:09:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Массовое ДТП с участием шести автомобилей и автобуса произошло минувшим вечером, 24 января, в 18.20 на улице Студеновской в Липецке. По предварительным данным ГИБДД, 25-летняя женщина за рулем «Хендай-Гетц» въехала в автобус «КАВЗ», после задела «Тойоту-Камри», «Ниссан-Альмера», «Желли» и «Рено-Логан», в завершении дама протаранила «ВАЗ-21102». В этой аварии пострадала сама водитель «Хендая» – ее увезли в городскую больницу №1.

В то же время, в 8.20, в Ельце на улице Мира 26-летний водитель сбил на дороге 77-летнюю женщину, которая переходила дорогу не по пешеходному переходу. Пенсионерка попала в больницу.

Последнее ДТП с пострадавшими случилось в то же утро в селе Малый Хомутец Добровского района. Там в 8.30 утра на улице Ленина 44-летний водитель «ВАЗ- 21214» въехал в «Хендай Солярис», за рулем которого была 24-летняя девушка. В аварии пострадали оба водителя. Мужчину положили в больницу, девушке оказали помощь и отпустили.