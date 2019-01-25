Убийцу 2-летнего малыша в Липецке приговорили к 16 годам колонии

СЕГОДНЯ 12:44 2019-01-25T14:18:25+03:00

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В Липецке вынесли приговор 25-летнему мужчине. Его виновным в совершении преступления по п. «в,д» ч.2 ст.105 УК РФ «Убийство малолетнего с особой жестокостью». За свои страшные деяния липчанин получил 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Напомним, суд установил, что отчим систематически избивал сына своей сожительницы, которому не исполнилось и 2 лет. По информации пресс-службы регионального СКР, подсудимый бил мальчика руками по всему телу, в том числе и в паховую область. Экзекуцию мужчина проводил, когда матери ребенка не было дома. За этим кошмаром наблюдал старший сын женщины. Синяки на теле крохи подсудимый объяснял просто – ребенок активный, двигается много.

30 октября 2017 года малыша в бессознательном состоянии с черепно-мозговой травмой госпитализировали. Мальчик скончался, не приходя в сознание. Результат судебно-медицинской экспертизы показал, что на теле ребенка более двух десятков следов от воздействий.

На время предварительного следствия липчанина заключили под стражу. Он частично признал свою вину. Мол, ребенка бил, но только когда тот не реагировал на его замечания, и то в воспитательных целях.