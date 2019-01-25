2019-01-25T13:19:59+03:00
Происшествия

Липчанин украл со счета своей бабушки более 20 тыс. рублей

20-летний парень переводил деньги через мобильное приложение, а после обналичивал в Липецке
Юлия КЛЮЕВА
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20-летний парень ограбил свою бабушку20-летний парень ограбил свою бабушкуФото: Юлия КЛЮЕВА
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В отдел полиции Липецка обратилась 60-летняя женщина. В своем заявлении она указала, что с ее банковской карты неизвестные сняли 21 тысячу рублей. Правоохранители установили личность предполагаемого преступника. К удивлению липчанки, вором оказался ее 20-летний внук. Кстати, парень уже был ранее судим.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, ему срочно понадобились деньги, причем наличными. Он решил их похитить с карты бабушки. Через мобильное приложение он переводил деньги на свой электронный кошелек, а после обналичивал. Причем делал это несколько раз.

Возбуждено уголовное дело по п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ «Кража». Расследование проводит отдел по расследованию преступлений № 5 УМВД России по Липецку.

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